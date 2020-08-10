В России предсказали снижение цен на отдых в Турции

В России предсказали снижение цен на отдых в Турции
Турция. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость путевок может упасть из-за роста заболеваний коронавирусом

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Турции может привести к удешевлению турпакетов на курорты этой страны, считает председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергей Кривоносов.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, в свою очередь, заявил, что стоимость путевок лишь в малой степени зависит от числа зараженных коронавирусной инфекцией.

Конечно, если на турецких курортах начнется новая вспышка COVID-19, цены существенно упадут, однако пока нет причин ожидать серьезного роста заболеваний, добавил специалист.

Сейчас в этой стране фиксируется незначительный, но постоянный прирост новых случаев заражения коронавирусом.

Как отметили работники туротрасли, в этом сезоне цена на авиабилеты до турецких курортов только увеличивается. В прошлом году их стоимость была примерно на 30% ниже.

Пакетные предложения тоже подорожали. Причина – небывалый ажиотаж среди уставших от карантинных ограничений россиян, а также падение курса рубля, пишут  "Известия".

"Утро.ру" напоминает, что сегодня открывается авиасообщение с еще тремя турецкими курортами – Антальей, Бодрумом и Даламаном. По прилету в Турцию у путешественников будут проверять температуру, если она окажется высокой – предложат сделать тест на коронавирус. При положительном результате туриста отправят в больницу.

Ольга ФЕДОРОВА

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