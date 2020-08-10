Отдых на российских курортах резко подорожал

Отдых на российских курортах резко подорожал
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внутренний туризм не пострадал от возобновления авиасообщения с Турцией

Сегодня в Ассоциации туроператоров проанализировали спрос на зарубежные и российские направления туризма. Как оказалось, цены даже на самые бюджетные туры выросли. 

За путешествие в августе россиянам придется заплатить на 10% больше. Как подчеркнули в АТОР, такая ситуация говорит о том, что от открытия границ с Турцией отечественные курорты не пострадали. В противном случае цены на отдых стали бы значительно меньше. 

По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, цена за отдых в Турции сейчас примерно на 30% выше, чем стоимость отдыха на побережье России. Однако такое ценообразование мало чем отличается от предыдущих годов. 

Ломидзе также подчеркнула, что цены на российский отдых могли бы быть еще выше, если бы не открылась Абхазия, отдых в которой обойдется в разы дешевле, чем в Сочи. 

Одна неделя в трехзвездочном отеле на юге России будет стоить примерно 15 тыс. руб. на человека, в Турции за семь дней придется заплатить на 5 тыс. больше. Самым выгодным вариантом станет Абхазия: 10 – 12 тысяч. 

Ранее россияне рассказали об ужасных условиях на отдыхе в Турции.

Юлия МИХАЙЛОВА

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