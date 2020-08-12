Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на авиабилеты

Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на авиабилеты
Самолет. Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Подорожание связано с увеличением стоимости топлива для самолетов

Стоимость авиационного керосина заметно подскочила. На подозрительное завышение цен обратили внимание специалисты из Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Такое положение дел может спровоцировать существенное удорожание авиабилетов.

Эксперты потребовали дать разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Интерес к резкому росту стоимости керосина проявили и в Федеральной антимонопольной службе, а также в Минэнерго.

Ведомства направили запрос с просьбой разобраться в ситуации в Минтранс. Текст обращения опубликован на сайте ассоциации.

По данным специалистов, стоимость керосина по сравнению с началом лета в екатеринбургском аэропорту взлетела более чем на 62%, в московском "Домодедово" – на 33,4%, в петербургском "Пулково" – на 18%.

Цена авиационного топлива напрямую влияет на ценообразование билетов на самолет, а значит, не за горами скачок стоимости. Как отметили в ассоциации, таким образом могут быть нивелированы принятые ранее на фоне коронавирусной пандемии антикризисные меры.

Ранее "Утро.ру" давало разъяснения по поводу сроков возврата денег за отмененный авиарейс.

Ольга ФЕДОРОВА

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