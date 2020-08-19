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Эксперты предполагают, что в случае второй волны эпидемии коронавируса в России подорожают продукты питания. Рост цен может быть от 5% до 30%. Такой вариант событий не исключает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, на повышение цен скажется тот факт, что у производителей появятся дополнительные траты, а также издержки торговли, возникнут проблемы с тем, чтобы доставлять товары людям. Трат стало больше из-за дополнительных санитарных норм в период пандемии, заявила Долгова "Московскому комсомольцу".
Однако даже если второй волны эпидемии не будет, то за продукты россиянам все же придется платить больше с начала осени. В среднем, по прогнозу эксперта, цены возрастут на 10%, за некоторые предметы питания россиянам нужно будет выкладывать из кошелька до 15% больше. На это повлияет падение рубля, повышение платы за ЖКХ в один этап, а также подорожание бензина, отмечает URA.RU.
Ранее сообщалось, что в 2020 г. подорожает также интернет и телевидение, увеличится цена на коньяк и водку. А стоимость популярных лекарств уже возросла из-за пандемии.
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