Стоимость съестного может увеличиться на 30%

Эксперты предполагают, что в случае второй волны эпидемии коронавируса в России подорожают продукты питания. Рост цен может быть от 5% до 30%. Такой вариант событий не исключает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, на повышение цен скажется тот факт, что у производителей появятся дополнительные траты, а также издержки торговли, возникнут проблемы с тем, чтобы доставлять товары людям. Трат стало больше из-за дополнительных санитарных норм в период пандемии, заявила Долгова "Московскому комсомольцу".

Однако даже если второй волны эпидемии не будет, то за продукты россиянам все же придется платить больше с начала осени. В среднем, по прогнозу эксперта, цены возрастут на 10%, за некоторые предметы питания россиянам нужно будет выкладывать из кошелька до 15% больше. На это повлияет падение рубля, повышение платы за ЖКХ в один этап, а также подорожание бензина, отмечает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в 2020 г. подорожает также интернет и телевидение, увеличится цена на коньяк и водку. А стоимость популярных лекарств уже возросла из-за пандемии.