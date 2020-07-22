Изменения могут вступить в силу с 1 января 2021 года

Министерство финансов предложило увеличить минимальную стоимость алкогольной продукции. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале российского правительства.

В документе предлагается с 1 января нового года ввести следующие изменения: повысить минимальную цену на водку до 238 рублей за пол-литра (230 рублей в текущем году). Стоимость коньяка может вырасти на 13 рублей – до 446, а бренди – на девять рублей (до 324) в аналогичном объеме,сообщается на портале нормативно-правовых актов правительства РФ

Минфин является главным регулятором цен на спирт с 2009 года. Такие меры вызваны необходимостью борьбы с подпольным алкоголем.

"Утро.ру" писало, что с 1 января 2020 года в России минимальная стоимость на алкогольную продукцию выросла на 7%. Причиной стало повышение уровня инфляции и ставок акциза на спиртное.

Ранее эксперт в сельскохозяйственной отрасли Юрий Лачуга заявлял, что в 2020 году в РФ могут вырасти цены на овощи и фрукты из-за аномального жаркого летнего сезона.