Напитки подорожают с 1 января 2020-го

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Соответствующий проект опубликовали федеральном портале проектов правовых актов.

Так, например, с нового года водка может стоить дороже на 7%, то есть 230 рублей за бутылку 0,5 л. Коньяк подорожает еще больше – на 12%, то есть до 433 рублей за бутылку 0,5 литра.

Подобное увеличение цены связано с уровнем инфляции, а также с тем, что ставки акциза на алкоголь повысятся также с 1 января 2020-го, пишут РИА Новости.