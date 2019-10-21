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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк и другие крепкие напитки. Соответствующий проект опубликовали федеральном портале проектов правовых актов.
Так, например, с нового года водка может стоить дороже на 7%, то есть 230 рублей за бутылку 0,5 л. Коньяк подорожает еще больше – на 12%, то есть до 433 рублей за бутылку 0,5 литра.
Подобное увеличение цены связано с уровнем инфляции, а также с тем, что ставки акциза на алкоголь повысятся также с 1 января 2020-го, пишут РИА Новости.
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