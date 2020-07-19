Людям придется больше платить за некоторые виды товаров

Осенью 2020 года в России цены на овощи и фрукты будут выше среднего. Эти продукты станут дороже из-за аномальной жары летом, считают специалист в области сельского хозяйства Юрий Лачуга и экономист Максим Кривелевич.

Из-за жары и пожаров, а также постоянных ливней больше всего пострадают овощи. По словам Лачуги, чтобы спасти урожай, производители чаще поливают будущие плоды, что приведет к дополнительным для них затратам. Более того, сколько в этом году будет урожая масличных и зерновых культур, зависит исключительно от погоды, добавляет эксперт.

Как рассказал порталу URA.RU Кривелевич, урожай в этом году будет меньше, чем обычно, а вот цены, наоборот, выше.

"Но этот сценарий для российской экономики больше плюс",

– подчеркнул экономист, добавив, что стоимость товара формируется также, исходя из налогов, цен на бензин и на транспортировку.

В то же время бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил о том, что цены на лекарства тоже в скором времени вырастут из-за введения обязательной маркировки. Как он рассказал тому же порталу, с 1 июля без маркировки продавать препараты можно лишь при разрешении межведомственной комиссии. Поэтому для маркировки производители будут закупать специальное оборудование, стоимость которого заложат в цену лекарств.