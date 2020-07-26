За 2020 год стоимость этих услуг возрастет на 10-15%

Провайдеры в России планируют в ближайшее время увеличить стоимость домашнего интернета и телевидения. Эксперты полагают, что повышение цены на старые тарифы не случайно – операторы так подталкивают людей брать новые и более дорогие пакеты услуг.

Так, с 27 июля подорожают тарифы компании "Вымпелком", некоторые сразу на 50 рублей. Представители компании отметили, что в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса поддерживали клиентов – предлагали льготные и бесплатные услуги. Однако люди стали больше времени проводить онлайн и пользоваться тяжелым контентом.

Также с июля уже повысили стоимость услуг "ЭР-Телеком" и МТС. У последней компании стали стоить дороже тарифы на спутниковое телевидение, которые существуют с прошлого года. Люди, которые покупали эти пакеты, теперь будут платить на 10-15 рублей в месяц больше. За тарифы "Акадо" придется выкладывать из кармана больше с 1 августа. "Ростелеком" также подумывает о том, чтобы изменить цену своих услуг.

Эксперты аналитического агентства iKS-Consulting считают, передает газета "Известия", что телевидение и домашний интернет, в среднем, подорожают за этот год на 10-15%. Компаниям приходится больше денег тратить на строительство и поддержание инфраструктуры, что влияет на стоимость услуг. Также свою роль играет падение рубля – провайдеры приобретают часть контента за рубежом, где продукция из-за этого подорожала.