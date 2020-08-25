Скачок цен на продукты ожидается вскоре в России

Подорожание вызывают новые правила, установленные для грузовиков

Изменения в работе водителей большегрузов приведут к увеличению затрат на транспортировку продуктов и других товаров в России. В результате, по подсчетам экспертов, ценники могут вырасти в среднем на 5%.

Новые указания Минтранса должны начать действовать с 1 января 2021 года. Водителям грузовиков будет запрещено проводить за рулем более 56 часов в неделю и более 9 часов в сутки. Каждые 4,5 часа им придется устраивать 45-минутный перерыв, пишет "Коммерсант" со ссылкой на приказ ведомства. Это приведет к увеличению сроков доставки продуктов и повышению их себестоимости.

Эксперты также опасаются, что после введения данных правил российские перевозчики окажутся в невыгодных условиях по сравнению с коллегами из Белоруссии и других стран-членов ЕАЭС.

Ранее производители продуктов и владельцы торговых сетей предупредили о грядущем повышении цен из-за возросших расходов в связи с новыми санитарными требованиями в РФ, передает "ФедералПресс".

При этом цены на лекарства уже заметно выросли.

Николай ВИКТОРОВ

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