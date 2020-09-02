Кто озолотился на курортном сезоне: раскрыты доходы жителей Крыма и Сочи за 2020 год

Кто озолотился на курортном сезоне: раскрыты доходы жителей Крыма и Сочи за 2020 год
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зарплаты жителей юга России выросли в несколько раз из-за закрытых границ

Эксперты КИГ определили список тех, кто смог получить наибольшую прибыль в Крыму и Сочи в курортный сезон-2020 из-за закрытых границ. Рейтинг и сумма заработка составлены на основе данных официальных ведомств и служб, а также блиц-опросов сотрудников турорганизаций.

Главными выгодоприобретателями при курортном импортозамещении стали владельцы жилья, хозяева и сотрудники пляжей и ресторанов, таксисты, собственники и сотрудники торговых точек (продукты, алкоголь, сувениры, пляжные принадлежности), а также организаторы пляжных развлечений и экскурсий.

Стоит отметить, что владельцы жилых помещений получали в сутки в среднем порядка 3 тыс. руб. за "бабушкину комнату", или студенческий номер, около 7 – 10 тыс. за квартиру в хорошем состоянии и примерно 25 тыс. за студию или жилье люкс-класса. Среднемесячный доход арендодателя, сдающего простую квартиру или комнату, превысил 100 тыс. рублей. А те, кто сдавал в аренду несколько жилых объектов или гостевой дом, смогли заработать в месяц от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.

Владельцы ресторанов, которые расположены на набережных отечественных курортов, получали около $200 – 500 тыс. ежемесячно. Во время клиентского наплыва официанты зарабатывали от 100 до 180 тыс., с учетом рабочего графика и чаевых.

Водители такси, которые работали по 12 – 16 часов в день, получали в среднем от 100 до 230 тыс. руб., оказывая услуги перевозок своим постоянным клиентам или работая на такси-стоянках. А владельцы магазинов по продаже сувенирных изделий на набережных ежедневно получали порядка 70 – 100 тыс. руб., сообщает телеграм-канал "Крымский".

Ранее глава ассоциации "Турпомощь" поделился рекомендациями для путешественников, которые решили пойти в отпуск в сентябре.

Егор МАЛКОВ

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