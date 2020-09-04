Россиян предупредили о подорожании осенью продуктов и одежды

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость некоторых популярных продуктов уже сильно выросла

Инфляция в России к концу 2020 года может достичь 3,8%. Это по официальным данным, в основе которых усредненные расчеты. Если брать продукты питания и товары повседневного спроса, то они дорожают гораздо активнее.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com

Настоящим ударом по кошельку россиян стала овсянка. В рознице цены на геркулесовые хлопья уже выросли на 10% и могут подняться выше, поскольку еще в июле 2019 года крупозаводы отпускали их по 25 руб. за килограмм, а в июле 2020-го уже по 48 руб., пишет РБК. Сейчас средняя стоимость 1 кг овсянки в магазинах составляет 71,2 рубля. Это рекорд с 2000 года и шок для россиян, которые уже вынуждены покупать гречку по бешеным ценам.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Но вскоре не только каша на завтрак будет разорением, но и мясные и рыбные блюда. Из-за сокращения объема импортной продукции говядина на российских прилавках уже осенью подорожает на 3 – 5%, прогнозирует эксперт Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Фото: pixabay.com

Поднимутся цены и на рыбу. В частности, лосось будет стоить на 5 – 7% дороже, пишет "Лайф". Ценники на спиртные напитки могут поднять на 20 – 30%. Сильнее всего подорожают лекарства – до 70%.

Фото: pixabay.com

Кроме того, эксперты ожидают скачка цен на товары домашнего обихода. Пижамы, трикотажная одежда и создающие уют мелочи пользуются повышенным спросом у россиян, вынужденных сидеть на карантине или работать на удаленке из-за коронавируса. А если будет объявлена повторная самоизоляция, то подорожают гаджеты и бытовая техника.

Первая волна самоизоляции в России вызвала взрывной спрос и повышение цен на компьютеры, офисную мебель и холодильники.

Николай ВИКТОРОВ

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