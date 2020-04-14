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Россиянам посоветовали избавиться от гречки

Россиянам посоветовали избавиться от гречки
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Другие каши не уступают подорожавшей крупе в пользе

На фоне пандемии коронавируса некоторые продукты стали значительно дороже. Изменения коснулись и популярной среди россиян гречки – оптовые цены на крупу резко выросли за последнюю неделю. Чем заменить подорожавший продукт, рассказал главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин.

Полезной для организма будет любая крупа: ни одна из каш не уступает по своим свойствам гречневой, уверяет эксперт. Именно поэтому нужно как можно сильнее разнообразить свой рацион и добавить в него пшено, овсянку, кукурузу и ряд других круп.

Эти продукты составляют основу правильного питания, причем помимо каш пользу принесет и цельнозерновой хлеб, рассказал Ивашкин в интервью "Говорит Москва". В крупах содержатся медленно усваиваемые углеводы и белки, именно поэтому они обязательно должны быть в рационе каждого человека, заключил гастроэнтеролог.

Цены на гречку растут с конца марта, однако накануне эксперты заметили очередной скачок. Так, за неделю крупа подорожала сразу на 6 тыс. 665 руб. за тонну, приводит "Интерфакс" данные компании "ПроЗерно".

Ранее стало известно, какие еще продукты выросли в цене из-за COVID-19. Помимо гречки увеличилась стоимость сахара, а также некоторых овощей и фруктов.

Карина СИРАЗОВА

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