Один из самых популярных в России продуктов подорожает

Один из самых популярных в России продуктов подорожает
Фото: imagebroker/Ralph Kerpa/www.globallookpress.com
Всему виной засушливая погода, погубившая часть урожая

По расчетам экспертов, в этом году могут резко подскочить цены на подсолнечное масло и семечки. Такое неприятное для россиян событие связано с неурожайным годом.

Специалисты говорят, что сбор подсолнуха в этом году может стать самым низким за последние три года. Все дело в том, что на юге России лето было засушливым, и многие растения погибли. По предварительным расчетам, за сезон 2020 г. удастся собрать на 23% меньше маслосемян, чем за прошлый. Такая информация приведена в отчете "СовЭкон", передает РБК.

Такая ситуация, вероятно, скажется на стоимости таких популярных у россиян продуктов, как подсолнечное масло и семечки. По результатам прошедшей недели, усредненная стоимость подсолнечника на отечественном рынке достигла 22 575 руб/т (без НДС). По прогнозам экспертом, в скором времени она подскочит на 20%

Отмечается, что еще в середине весны власти постарались минимизировать последствия плохого урожая. Так, был введен запрет на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что осенью россиян ждет подорожание ряда продуктов и одежды.

Ольга ФЕДОРОВА

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