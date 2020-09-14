Стоимость проживания станет выше на 10%

Несмотря на открытие границ с некоторыми зарубежными курортами, популярными среди российских туристов, спрос на отечественные пляжи продолжает расти. Из-за ожидаемого наплыва отдыхающих осенью цены на путевки подорожают. Таким прогнозом поделился гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, летом многие россияне не рисковали планировать отдых, так как ожидали новых ограничений в связи с коронавирусом. Однако к сентябрю жители нашей страны почувствовали себя свободнее – этим и вызван рост спроса.

Специалист считает, что такая тенденция приведет в росту цен на проживание на 8 – 10%. А вот по данным Travelata.ru, количество бронирований туров внутри страны на осенний сезон на 80% больше, чем в прошлом году, пишет "Коммерсант".

Чтобы увеличить турпоток в России, была запущена программа кешбэка за внутренние туры, напоминает URA.RU.

Из-за повышенного спроса также активизировались мошенники в Крыму. Ранее стало известно о новой схеме аферистов по обману отдыхающих.