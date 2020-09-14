Осенью отдых на курортах России взлетит в цене

Осенью отдых на курортах России взлетит в цене
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость проживания станет выше на 10%

Несмотря на открытие границ с некоторыми зарубежными курортами, популярными среди российских туристов, спрос на отечественные пляжи продолжает расти. Из-за ожидаемого наплыва отдыхающих осенью цены на путевки подорожают. Таким прогнозом поделился гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, летом многие россияне не рисковали планировать отдых, так как ожидали новых ограничений в связи с коронавирусом. Однако к сентябрю жители нашей страны почувствовали себя свободнее – этим и вызван рост спроса.

Специалист считает, что такая тенденция приведет в росту цен на проживание на 8 – 10%. А вот по данным Travelata.ru, количество бронирований туров внутри страны на осенний сезон на 80% больше, чем в прошлом году, пишет "Коммерсант".

Чтобы увеличить турпоток в России, была запущена программа кешбэка за внутренние туры, напоминает URA.RU.

Из-за повышенного спроса также активизировались мошенники в Крыму. Ранее стало известно о новой схеме аферистов по обману отдыхающих.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей