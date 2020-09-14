Мошенники придумали новый способ обманывать путешественников

В Крыму злоумышленники решили заработать, продавая отдыхающим путевки на закрытую турбазу. Таким образом были обмануты уже 11 семей – каждая потеряла от 20 до 30 тыс. рублей. О новой схеме мошенников сообщили СМИ со ссылкой на пострадавших.

Туристам предлагали отдохнуть на базе "Батилиман" через фейковый сайт. Путешественникам обещали формат "все включено" с трехразовым питанием, алкоголем, а также развлечениями для детей. Собравшиеся на отдых оплачивали проживание, однако по приезде выяснялось – их обманули.

Как оказалось, турбаза закрыта: она фактически не работает и поселиться там нельзя даже за деньги. На данный момент можно занять лишь несколько номеров, которые чаще всего достаются местным жителям, однако ни о каком питании и бассейне речи быть не может.

Несмотря на то что турбаза работает лишь в летнее время, аферисты рекламируют отдых до самого Нового года. "Условия проживания даже близко не соответствуют тому, что обещали мошенники", – поделился с TourDom.ru обманутый путешественник.

При этом сайт по-прежнему работает. Пострадавшие обратились в полицию.

В Крыму мошенники уже обманули уже сотни людей. Злоумышленники продолжают продавать билеты в несуществующие отели и пансионаты.