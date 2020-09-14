Потеряли до 30 тысяч: как в Крыму наживаются на туристах

Потеряли до 30 тысяч: как в Крыму наживаются на туристах
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мошенники придумали новый способ обманывать путешественников

В Крыму злоумышленники решили заработать, продавая отдыхающим путевки на закрытую турбазу. Таким образом были обмануты уже 11 семей – каждая потеряла от 20 до 30 тыс. рублей. О новой схеме мошенников сообщили СМИ со ссылкой на пострадавших.

Туристам предлагали отдохнуть на базе "Батилиман" через фейковый сайт. Путешественникам обещали формат "все включено" с трехразовым питанием, алкоголем, а также развлечениями для детей. Собравшиеся на отдых оплачивали проживание, однако по приезде выяснялось – их обманули.

Как оказалось, турбаза закрыта: она фактически не работает и поселиться там нельзя даже за деньги. На данный момент можно занять лишь несколько номеров, которые чаще всего достаются местным жителям, однако ни о каком питании и бассейне речи быть не может.

Несмотря на то что турбаза работает лишь в летнее время, аферисты рекламируют отдых до самого Нового года. "Условия проживания даже близко не соответствуют тому, что обещали мошенники", – поделился с TourDom.ru обманутый путешественник.

При этом сайт по-прежнему работает. Пострадавшие обратились в полицию.

В Крыму мошенники  уже обманули уже сотни людей. Злоумышленники продолжают продавать билеты в несуществующие отели и пансионаты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей