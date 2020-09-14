Симферополь оказался на грани полной остановки подачи воды

Симферополь оказался на грани полной остановки подачи воды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Если в ближайшее время на полуострове не будет осадков, крымскую столицу ждет коллапс

Симферопольское водохранилище критически обмелело – в настоящий момент из него не удается поднять свыше 34 тыс куб воды в сутки. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов в ходе заседания оперштаба по ситуации с водоснабжением населения столичного региона.

"За истекшие сутки подали 122 тыс кубометров. Подъем в Партизанах снизили до 9,8 тыс куб., то есть уже меньше 10 тыс куб поднимаем из Партизанского водохранилища. "Раскручено" полностью Аянское водохранилища, оттуда подается не более 1,4 тыс куб в сутки", – цитирует РИА "Новости" республиканского чиновника.

По его словам, сейчас из Симферопольского водохранилища уже невозможно взять более 34 тыс куб воды в сутки. Для жителей тех районов водоснабжение осуществляется лишь при  помощи подвоза.

"Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять", – резюмировал Баженов.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов потребовал разобраться и оперативно отреагировать на жалобы граждан на ржавую воду из кранов и отсутствие ее на верхних этажах многоквартирных домов. Также крымчане заявляют о нарушениях графика водоснабжения и подвоза баков с водой.

Напомним, из-за малоснежной зимы и засушливого лета Республика столкнулась с дефицитом воды. Сейчас в ряде районов полуострова действует жесткий график водообеспечения населения Республики. В Симферопольском и Бахчисарайском районах обмелели сразу три водохранилища.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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