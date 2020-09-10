В Симферопольском районе будут бурить новые скважины

Руководство Крыма в срочном порядке принимают меры для обеспечения жителей Симферополя питьевой водой. Глава Совмина Республики Юрий Гоцанюк сообщил, что власти намерены активнее использовать ресурсы подземных вод, передает телеканал ОТР.

Отмечается, что на нескольких водозаборах будут бурить новые скважины. Данная мера позволит увеличить объем поставляемой воды почти вдвое – до 70 тыс. куб. в сутки.

Напоминаем, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября стартовал третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Причина всему стала бесснежная зима, засушливое лето, в результате чего обмелели три водохранилища.

В своем "Фейсбук" Гоцанюк признал проблемы и с нарушением графика подачи воды симферопольцам. По его словам, в данном случае виной всему состояния водопроводных сетей и особенностей рельефа конкретной местности, поэтому с давлением водоснабжения возможны "точечные" трудности. Власти все делают для того, чтобы модернизировать старое силовое оборудование и насосы. В этом Республике помогают "коллеги с материка", уточнил крымский чиновник.

Другая беда – потери в водопроводных сетях. На ее решение выделены дополнительно 230 млн рублей.

"Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года", – призвал крымчан потерпеть неудобства Гоцанюк.

Очередное заявление по поводу водоснабжения Крыма раздалось со стороны Украины. Там экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Мустафа Джемилев дал понять населению полуострова, что воду из заблокированного Северо-Крымского канала Киев может дать только при одном условии – в договоре должна присутствовать формулировка о том, что Крым является частью Незалежной. При этом украинец сам признал, что Москва на такой шаг не пойдет, впрочем, как и сами крымчане.

