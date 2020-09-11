В Крыму решились на рискованный эксперимент из-за проблем с водой

В Крыму решились на рискованный эксперимент из-за проблем с водой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Облака над полуостровом будут обстреливать с самолета

Договор об эксперименте по вызову осадков в Крымской республике находится на стадии подписания. Контракт заключили Госкомитет по водному хозяйству полуострова и Росгидромет. За счет этого местные власти надеются решить проблему с засухой.

Соответствующий конкурс был объявлен в августе этого года. С предложением реализовать этот проект выступила только одна компания, входящая в структуру Росгидромета, – Центральная аэрологическая обсерватория. Такая информация приводится на сайте госзакупок, сообщает телеканал "360".

Сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. Для выполнения эксперимента будет привлечен самолет с системой вертикальной радиолокации облаков и осадков.

Как только над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами станут видны несущие осадки облака, сразу вызовут воздушное судно, поясняет РИА ФАН. Работы будут выполняться до 15 декабря 2020 года.

При этом экспертное сообщество призывает быть осторожными в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма. Как подчеркнул в интервью "Интерфаксу" старший преподаватель Таврической академии симферопольского КФУ имени В. Вернадского Геннадий Самохин, эта сфера мало изучена. Ученые не располагают нужными данными о водном балансе полуострова. На этом фоне невозможно предсказать, каков будет результат эксперимента.

А на Украине и вовсе заявили, что проблемы с водой в Крыму выдуманы. Украинские политики считают, что питьевого ресурса вполне хватает для нужд людей.

Ольга ФЕДОРОВА

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