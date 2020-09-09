"Искусственная проблема": на Украине отрицают нехватку воды в Крыму
Киев не видит проблем с водой в Крыму. Украинская администрация считает, что в этом плане регион полностью обеспечен, а разговоры на тему нехватки питьевой воды "выдуманы" российской стороной.
В связи с этим украинцы не собираются возобновлять ее подачу по Северо-Крымскому каналу. Размышлениями Киева по поводу обстановки на полуострове поделился замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.
"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове", – заявил чиновник.
Представитель Киева сообщил, что в своих выводах украинская сторона основывается на неких данных, полученных от жителей полуострова, а также ряда организаций. Кроме того, неназванные эксперты и ученые заявили, что питьевой воды в Крыму достаточно для обеспечения потребностей людей, передает издание "Укринформ".
При этом ранее стало известно, что ситуация в Симферополе резко обострилась. С 24 августа вода в регионе подается по графику – это связано с засухой и обмелением. С 7 сентября подача воды сократилась со 110 кубометров в сутки до 70.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в ООН напомнили Украине об ответственности за обеспечение водой Крыма.
В организации также косвенно признали полуостров российским.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году
В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю
- Поможет с сорняками после сбора урожая: эффективный метод использования гербицида
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий