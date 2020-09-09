"Искусственная проблема": на Украине отрицают нехватку воды в Крыму

"Искусственная проблема": на Украине отрицают нехватку воды в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти Незалежной считают, что питьевого ресурса для жителей полуострова вполне достаточно

Киев не видит проблем с водой в Крыму. Украинская администрация считает, что в этом плане регион полностью обеспечен, а разговоры на тему нехватки питьевой воды "выдуманы" российской стороной.

В связи с этим украинцы не собираются возобновлять ее подачу по Северо-Крымскому каналу. Размышлениями Киева по поводу обстановки на полуострове поделился замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове", – заявил чиновник.

Представитель Киева сообщил, что в своих выводах украинская сторона основывается на неких данных, полученных от жителей полуострова, а также ряда организаций. Кроме того, неназванные эксперты и ученые заявили, что питьевой воды в Крыму достаточно для обеспечения потребностей людей, передает издание "Укринформ".

При этом ранее стало известно, что ситуация в Симферополе резко обострилась. С 24 августа вода в регионе подается по графику – это связано с засухой и обмелением. С 7 сентября подача воды сократилась со 110 кубометров в сутки до 70.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в ООН напомнили Украине об ответственности за обеспечение водой Крыма. В организации также косвенно признали полуостров российским.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей