Власти Незалежной считают, что питьевого ресурса для жителей полуострова вполне достаточно

Киев не видит проблем с водой в Крыму. Украинская администрация считает, что в этом плане регион полностью обеспечен, а разговоры на тему нехватки питьевой воды "выдуманы" российской стороной.

В связи с этим украинцы не собираются возобновлять ее подачу по Северо-Крымскому каналу. Размышлениями Киева по поводу обстановки на полуострове поделился замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове", – заявил чиновник.

Представитель Киева сообщил, что в своих выводах украинская сторона основывается на неких данных, полученных от жителей полуострова, а также ряда организаций. Кроме того, неназванные эксперты и ученые заявили, что питьевой воды в Крыму достаточно для обеспечения потребностей людей, передает издание "Укринформ".

При этом ранее стало известно, что ситуация в Симферополе резко обострилась. С 24 августа вода в регионе подается по графику – это связано с засухой и обмелением. С 7 сентября подача воды сократилась со 110 кубометров в сутки до 70.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в ООН напомнили Украине об ответственности за обеспечение водой Крыма. В организации также косвенно признали полуостров российским.

