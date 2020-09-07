В организации также косвенно признали полуостров российским

Проблемы с доступом у людей к питьевой воде в Крыму должны решать Украина и Россия, заявили в ООН. В организации считают, что только эти две страны ответственны за соблюдение прав человека на полуострове.

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отметила, что право на чистую питьевую воду признано Генеральной ассамблеей одним из необходимых для того, чтобы человек мог полноценно жить, пишет РИА "Новости".

В организации добавили, что главная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, передает RT. А Украина, в свою очередь, обязана обеспечить исполнение международного законодательства и обеспечивать экономические, социальные и культурные права человека. К тому же, в Незалежной должны постоянно следить за тем, принимает ли страна все меры для того, чтобы у людей был достаточный уровень жизни на полуострове, подчеркнула Троссел, пишет "Свободная пресса".

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией решила перекрыть доступ к Северо-Крымскому каналу. Сейчас, как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе введены серьезные ограничения по подачи воды населению и пока приходится готовиться к тому, что в ближайшее время ситуация не наладится.