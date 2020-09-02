В возможность перекачки воды из Краснодарского края на полуострове не верят

Власти Крыма готовы согласиться на самые фантастические предложения, лишь бы сократить дефицит пресной воды на полуострове. Это признал руководитель региона Сергей Аксенов. На совещании 2 сентября он рассказал, какие резервы имеются и как их планируется пополнять.

В ночь на 2 сентября в Крыму усилились ограничения на подачу питьевой воды в дома. График установлен для жителей Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также столицы полуострова – города Симферополь. Ограничения введены с 24 августа, но ситуация такова, что 7 сентября планируется распространить их еще больше.

"Готовимся к худшей картине", – признал Аксенов.

Он подчеркнул, что вопрос водоснабжения сейчас важнейший для республики. Над преодолением кризиса ломают голову чиновники, ученые, военные. Поступают разные, даже "фантастические" идеи. Аксенов заявил, что готов пробовать все варианты, передает "Крыминформ".

Одним из них считается снижение испарения с поверхности водохранилищ. По данным Госкомводхоза Крыма, в жаркое время Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища теряют в сутки 17 тыс. кубометров из-за испарения. Если его исключить, эти объемы воды сохранятся.

Специалисты Минобороны предложили свой способ дополнительного увеличения объема воды в Симферопольском водохранилище.

"Это будет наш резерв", – отметил Аксенов.

При этом вариант подачи воды на полуостров из Краснодарского края глава Крыма поставил под сомнение. А днепровскую воду на полуострове получать не хотят, поскольку считают очень грязной.

Жаркое лето 2020 года довело дефицит воды в Крыму до критического уровня. На полуострове пересохли четыре крупные реки, а температура продолжает бить рекорды. Регион уже признали самым проблемным для Москвы.