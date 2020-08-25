Подобной ситуации, как на полуострове, нет нигде

Трудности с питьевой водой в Крыму сделали его самым проблемным российским регионом. Об этом заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Он объяснил: во многом ситуация с нехваткой воды связана с большими потерями при ее доставке к потребителю. Около 80% воды просто не доходит – подобной ситуации нет ни в одном регионе страны. Кириллов сообщил, что средний уровень водопотерь по России составляет примерно 20 – 30%.

Больше 40% воды в регионе добывается из подземных источников, пишет РИА "Новости". До 2014 года Крым был обеспечен водой благодаря Северо-Крымскому каналу, идущему из Днепра, однако позже Украина перекрыла водоснабжение республики в одностороннем порядке.

Экс-президент Незалежной Леонид Кравчук заявил, что страна может снова открыть доступ к пресной воде, если на полуострове произойдет какая-то гуманитарная катастрофа.

"Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное – мы в жизни никогда на это не пойдем", – сказал он в эфире "Украинского радио".

Сейчас на полуострове остро стоит проблема нехватки воды. С 24 августа там ввели график подачи водоснабжения, однако в будущем его планируют ослаблять.