Крым оставили без воды

Крым оставили без воды
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Когда возобновится подача, не известно

С понедельника в нескольких населенных пунктах на полуострове возникнут проблемы подачей воды – ее будут подавать по специальному графику. Об этом сообщил руководитель "Вода Крыма" Владимир Баженов изданию "Новости Крыма". 

Ограничения введут в Симферопольском и Бахчисарайском районах – всего в 40 населенных пунктах. С 24 августа меры будут более мягкие. Ужесточат график чуть позже – 31 августа, – а после и 7 сентября. Сообщается, что вода будет подаваться только утром и вечером не более, чем в течение двух – трех часов. 

Подобная мера связана с засухой. Как сообщает "ФедералПресс", заполненность трех важных водохранилищ – Симферопольского, Партизанского и Аянского – составляет от 19% до 50%. 

На полуострове уверяют, что ограничения не коснутся туристических зон, пишет сайт "Комсомольская правда". В жилые районы предусмотрен регулярный подвоз питьевой воды. 

Недавно отдыхающие рассказали об условиях отдыха на полуострове – многие остались недовольны. Указывается, что места для отдыха буквально завалены мусором.

Евгения НАГОРСКАЯ

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