Когда возобновится подача, не известно

С понедельника в нескольких населенных пунктах на полуострове возникнут проблемы подачей воды – ее будут подавать по специальному графику. Об этом сообщил руководитель "Вода Крыма" Владимир Баженов изданию "Новости Крыма".

Ограничения введут в Симферопольском и Бахчисарайском районах – всего в 40 населенных пунктах. С 24 августа меры будут более мягкие. Ужесточат график чуть позже – 31 августа, – а после и 7 сентября. Сообщается, что вода будет подаваться только утром и вечером не более, чем в течение двух – трех часов.

Подобная мера связана с засухой. Как сообщает "ФедералПресс", заполненность трех важных водохранилищ – Симферопольского, Партизанского и Аянского – составляет от 19% до 50%.

На полуострове уверяют, что ограничения не коснутся туристических зон, пишет сайт "Комсомольская правда". В жилые районы предусмотрен регулярный подвоз питьевой воды.

Недавно отдыхающие рассказали об условиях отдыха на полуострове – многие остались недовольны. Указывается, что места для отдыха буквально завалены мусором.