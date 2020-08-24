Есть погибший: в Крыму автомобиль сорвался в ущелье

Трагедия случилась около горы Кемаль-Эгерек

В Крыму машина с двумя пассажирами скатилась в ущелье. В результате произошедшего погиб один человек, женщину удалось эвакуировать и доставить в больницу. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Шахов.

Трагедия случилась недалеко от Ялты. Водитель не справился с управлением, автомобиль марки "Нива" перевернулся и скатился в ущелье, сообщает РИА "Новости". 

В результате падения мужчина скончался на месте. Женщине, которая отделалась ушибами, уже оказывают медицинскую помощь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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