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В Крыму машина с двумя пассажирами скатилась в ущелье. В результате произошедшего погиб один человек, женщину удалось эвакуировать и доставить в больницу. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Шахов.
Трагедия случилась недалеко от Ялты. Водитель не справился с управлением, автомобиль марки "Нива" перевернулся и скатился в ущелье, сообщает РИА "Новости".
В результате падения мужчина скончался на месте. Женщине, которая отделалась ушибами, уже оказывают медицинскую помощь.
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