Трагедия случилась около горы Кемаль-Эгерек

В Крыму машина с двумя пассажирами скатилась в ущелье. В результате произошедшего погиб один человек, женщину удалось эвакуировать и доставить в больницу. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Шахов.

Трагедия случилась недалеко от Ялты. Водитель не справился с управлением, автомобиль марки "Нива" перевернулся и скатился в ущелье, сообщает РИА "Новости".

В результате падения мужчина скончался на месте. Женщине, которая отделалась ушибами, уже оказывают медицинскую помощь.