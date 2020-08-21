Завалено мусором и грязью: туристов ужаснул отдых в Крыму

Завалено мусором и грязью: туристов ужаснул отдых в Крыму
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
На улицах Ялты стоит неприятный запах и плодятся насекомые

Российские путешественники были неприятно удивлены уровнем чистоты улиц популярного крымского курорта. Ялта оказалась завалена горами мусора.

Сообщается, что в центре популярного у туристов города находится множество торговых точек, а также различных кафе и ресторанчиков. А вот мусорных баков и урн явно не хватает. В итоге, отходы сваливают прямо на улицах, и теперь на знаменитом курорте стоит неприятный запах и роятся насекомые, передает телеканал "Крым 24".

По словам очевидцев, такое положение дел сильно портит долгожданный отдых. Прогулки среди нечистот никого не воодушевляют. Тем более не совсем понятно, куда выбрасывать собственный мусор. Для того чтобы найти урну, нужно изрядно постараться.


Отмечается, что местное законодательство обязывает частные отели и мини-гостиницы платить абонентскую плату за вывоз мусора в курортный сезон. Однако на деле многие отельеры отлынивают от этого требования.

При этом совсем недавно в Сети появилось видео, на котором туристов в Крыму пытаются накормить едой с червями.

Ольга ФЕДОРОВА

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