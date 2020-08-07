Россиянин потребовал в общепите вернуть ему деньги, но получил отказ

В одном из крымских кафе российский турист нашел в еде червей. Соответствующий видеоролик появился во "ВКонтакте", сообщил портал "Новости Крыма".

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с вилкой в руке подходит к сотрудникам общепита с жалобой и требует вернуть ему деньги.

Одна из сотрудниц стыдливо закрывает рукой лицо, другая работница кафе заявляет, что готова возместить клиенту лишь часть средств.

"За всю еду мы вам не вернем… Мы не кормим людей червями, это просто было в капусте", – оправдалась девушка.

Как отмечает издание, сам инцидент произошел еще 31 июля в столовой Дюльбер" с поселке Приморский городского округа Феодосия.

Пользователи в комментариях к посту в соцсети в выражениях не стеснялись, мы приводим приличные (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Ну, а что вы хотели! Крымчане кричат, что у них лучше, чем даже в Турции", "Это просто жесть, звони в Роспотребнадзор. Это ты еще заметил, а другие могут не заметить и кушать с удовольствием", "Представляете, что там на кухне творится?", "Ужас просто , ещё такие спокойные , как-будто так и надо", " "Потому что всем лень жаловаться. Вот и итог".

Автор ролика в комментариях написал, что позвонил в Роспотребнадзор.

Накануне "Утро.ру" писало, как отдыхающие в Новороссийске засняли на видео бегающих по пляжу крыс.

