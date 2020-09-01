Днепр несет на полуостров до 20% сточных отходов промышленных предприятий Незалежной

Поступавшая в Крым до лета 2014 года по Северо-Крымскому каналу днепровская вода около 50 лет загрязняла полуостров. Об этом заявил директор ООО "Энергостальпроект" Валентин Кульченко в эфире телеканала "Первый Севастопольский".

По его данным, 20% воды из Днепра содержали сточные воды с предприятий Украины. Эксперт утверждает, что Крыму в принципе не нужно большого объема водоснабжения.

"Использовать, на мой взгляд, днепровскую воду не нужно. Потому что в этой воде 20% сточных вод промышленных предприятий. Это данные Украины. Эта вода загрязненная. Поскольку потери происходили, 50 лет они подземный горизонт загрязняли", – сказал Кульченко.

Он считает, что не нужно продолжать принимать днепровскую воду по СКК по целому ряду причин. В том числе и потому, что на полуострове есть собственные источники, с которыми необходимо работать.

"Это и субмаринные разгрузки, воды карстовые, поверхностный сток есть. Надо просто правильно воспользоваться теми ресурсами, которые есть в Крыму и Севастополе", – подчеркнул эксперт.

Кульченко еще в середине июня сообщал, что в Крыму не нужно возобновлять поставки воды с Украины. С ним согласен и старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин. Кроме того, он отмечал, что за 50 лет использования Северо-Крымского канала республика утеряла традиционные для региона способы добычи воды, сообщает РИА "Новости". Ведь до строительства СКК на полуострове развивалось сельское хозяйство, пояснил Самохин.

А вот с появлением днепровской воды крымчанам не нужно было думать, как брать воду из источников и колодцев.

"Мы забыли, как это делать", – заметил специалист.

Напомним, "Утро.ру" еще в июне 2019 года писало, что российский регион отказывается сам восстанавливать подачу водоснабжения по советскому каналу, так как технологически днепровскую воду невозможно обработать из-за устаревшего оборудования: старые очистные сооружения доживают свое, устаревшие технологии для республики убыточны. Да и сам Днепр сейчас является "мощнейшей канализацией всей Украины", объяснял тогда гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.