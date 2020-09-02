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Его назвали безрассудным. Слова Светланы Тихановской прокомментировал Роман Чегринец, глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма". Напомним, накануне бывшая соперница Александра Лукашенко заявила, что юридически Крым – украинский.
Чегринец считает, что Тихановская далека от понимания того, что действительно происходило в Крыму. Ее речи представитель крымских белорусов назвал "безрассудными".
"Она (...) повторяет тезисы украинской и западной пропаганды", - подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
При этом Чегринец предостерег белорусский народ от ошибок, которые совершили в Незалежной, отмечает телеканал "360".
"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам",
– заключил собеседник информагентства.
Отметим, что заявления Тихановской о принадлежности Крыма в последнее время довольно противоречивы. Если во время предвыборной гонки она высказывалась осторожно, говоря о нежелании оттолкнуть кого-то резкими словами, то позже назвала события на полуострове в 2014 году "кровопролитием".
Ранее бывшая
соперница Лукашенко сделала также заявление о договоренностях Путина с белорусским коллегой. Речь идет о помощи стране в случае возникновения внешней угрозы.
Тихановская сказала, что ввод российских силовиков в страну серьезно ухудшит
отношения между Минском и Москвой.
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