Тихановская испугалась российских силовиков

Тихановская испугалась российских силовиков
Светлана Тихановская. Фото: EPA/ТАСС
Претендент на должность главы Белоруссии заявила, что введение отряда из РФ ухудшит отношения между Минском и Москвой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры выражают сильную обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о возможной отправке правоохранителей из РФ в Республику.

Тихановская заявила, что протестующие требуют уважения государственного суверенитета, отмечает РИА "Новости". А введение российских отрядов из РФ в Белоруссию приведет к "тяжелым последствиям" в отношениях двух государств, сообщает RT.

Ранее президент РФ выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии разрешится мирно. Тем не менее, по просьбе главы Белоруссии, в рамках обязательств в сфере безопасности, Москва сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи государству. Пока, отметил российский лидер, планов по задействованию этих сил нет.  

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Экс-глава МИД Украины: Лукашенко для Путина уже "спекся"

Российский президент пользуется неадекватностью белорусского лидера, заявил Климкин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей