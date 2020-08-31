Претендент на должность главы Белоруссии заявила, что введение отряда из РФ ухудшит отношения между Минском и Москвой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционеры выражают сильную обеспокоенность заявлениями российского лидера Владимира Путина о возможной отправке правоохранителей из РФ в Республику.

Тихановская заявила, что протестующие требуют уважения государственного суверенитета, отмечает РИА "Новости". А введение российских отрядов из РФ в Белоруссию приведет к "тяжелым последствиям" в отношениях двух государств, сообщает RT.

Ранее президент РФ выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии разрешится мирно. Тем не менее, по просьбе главы Белоруссии, в рамках обязательств в сфере безопасности, Москва сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи государству. Пока, отметил российский лидер, планов по задействованию этих сил нет.