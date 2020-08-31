Диалог Лукашенко с оппозицией зависит от России - эксперт

Диалог Лукашенко с оппозицией зависит от России - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: EPA
В интересах Минска не отказывать Москве

Кремль может заставить Александра Лукашенко вступить в переговоры с белорусской оппозицией. Так считает представитель совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Накануне помощник Лукашенко Николай Латышенок заявил собравшимся в Минске демонстрантам, что глава Республики не намерен вести диалог с оппозиционерами. Но на самом деле переговоры власти с активистами протестного движения могут стартовать, если на этом настоит Москва.

"Именно Россия удерживает Запад от вмешательства в белорусские дела. Поэтому сейчас главной силой, которая может оказать давление на Лукашенко, является именно российское руководство", – отметил Безпалько.

Он пояснил, что отказ западных стран признать выборы в Белоруссии не стал роковым для Лукашенко. Но без поддержки Кремля в кресле президента он долго не продержится, передает НСН.

Другое дело, что Александр Григорьевич может лишь имитировать шаги к компромиссу с протестантами. Демонстрируя готовность к серьезным решениям, на самом деле он будет озабочен только сохранением собственной власти, допустил эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с днем рождения и пригласил приехать в Москву. Лукашенко предложение принял. В понедельник, 31 августа, в Кремле уточнили дату визита.

Ранее журналисты вспомнили методы, с помощью которых президент Белоруссии хранит свои секреты.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Не будет Путин толкать Лукашенко на переговоры с протестантами... Зачем? И с кем? Он ясно всем дал понять, что Беларусь не сдаст. Вот и ВСЁ! Какие могут быть переговоры с нацистами? Только полная и безоговорочная капитуляция!!!
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