Лидеру Белоруссии исполнилось 66 лет

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Сообщается, что главы обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии. Помимо прочего, российский глава поздравил президента с личным праздником. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул №3".

По некоторым данным, Александр Лукашенко мог родиться 30 или 31 августа, однако поздравлять лидера начинают заранее.

Помимо прочего, лидеры стран договорились о новой встрече в Москве, которая должна состояться в ближайшие недели – инициатива поступила от Владимира Путина. Также они подтвердили, что намерены расширять сотрудничество между странами по всем направлениям.