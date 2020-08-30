Путин лично поздравил Лукашенко с днем рождения и позвал в Москву

Лидеру Белоруссии исполнилось 66 лет

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Сообщается, что главы обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии. Помимо прочего, российский глава поздравил президента с личным праздником. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул №3". 

По некоторым данным, Александр Лукашенко мог родиться 30 или 31 августа, однако поздравлять лидера начинают заранее. 

Помимо прочего, лидеры стран договорились о новой встрече в Москве, которая должна состояться в ближайшие недели – инициатива поступила от Владимира Путина. Также они подтвердили, что намерены расширять сотрудничество между странами по всем направлениям. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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