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Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. Сообщается, что главы обсудили "актуальные вопросы" и ситуацию в Белоруссии. Помимо прочего, российский глава поздравил президента с личным праздником. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул №3".
По некоторым данным, Александр Лукашенко мог родиться 30 или 31 августа, однако поздравлять лидера начинают заранее.
Помимо прочего, лидеры стран договорились о новой встрече в Москве, которая должна состояться в ближайшие недели – инициатива поступила от Владимира Путина. Также они подтвердили, что намерены расширять сотрудничество между странами по всем направлениям.
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