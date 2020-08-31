Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Дата встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве в настоящее время проходит согласование. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что визит главы соседнего государства должен состояться в ближайшие две недели.
"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", – приводит РИА "Новости" заявление Пескова.
Ранее стало известно, что лидеры двух государств договорились о новой встрече в Москве, отметив, что намерены расширять сотрудничество между странами по всем направлениям.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Российский президент пользуется неадекватностью белорусского лидера, заявил Климкин