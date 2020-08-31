Песков озвучил детали визита Лукашенко в Москву

Песков озвучил детали визита Лукашенко в Москву
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь Путина отметил, что сроки согласовываются

Дата встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве в настоящее время проходит согласование. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что визит главы соседнего государства должен состояться в ближайшие две недели.

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", – приводит РИА "Новости" заявление Пескова.

Ранее стало известно, что лидеры двух государств договорились о новой встрече в Москве, отметив, что намерены расширять сотрудничество между странами по всем направлениям.

Егор МАЛКОВ

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