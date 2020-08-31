СМИ: Лукашенко скрыл семейные тайны на фоне скандальных выборов

СМИ: Лукашенко скрыл семейные тайны на фоне скандальных выборов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Протесты граждан и депортация журналистов - все это уже было в Белоруссии

Александр Лукашенко с первых дней на посту главы Белоруссии тщательно хранил свои тайны и за попытку влезть в его личную жизнь наказывал едва ли не строже, чем за участие в акциях оппозиционеров. В этом на собственном опыте убедились журналисты "МК".

Массовые политические протесты в Белоруссии были и в 2004 году, когда Лукашенко внес в Конституцию поправку о снятии ограничений на число президентских сроков, и в 2005-м, в разгар предвыборной кампании, и в 2006 году, когда в очередной раз победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Жители Республики в те дни тоже выходили на улицы, их вместе с журналистами хватали, били, отправляли в СИЗО.

Свою личную жизнь Батька уже тогда показывал дозированно. Для иностранных репортеров, в том числе российских, были организованы специальные "экскурсии" по родным местам Лукашенко: городу Орше, деревне Александрии, роддому, где он появился на свет, средней школе, где учился.

Корреспондент "МК" сделала шаг в сторону от официальной тропы и поняла, почему все так строго. Родня у Лукашенко оказалась пьющей, мать у односельчан имела репутацию гулящей, сам Батька, возвысившись, о вырастивших его людях постарался забыть. Мать свою в Минск забрал, а ее родную сестру предпочел "не узнать", когда с делегацией навещал родные края.

"Я кричу: "Саня, Санечка". Он даже не обернулся", – рассказывала журналистам тетка президента Белоруссии Анна Трофимовна.

Зато "несанкционированное" интервью представителей прессы взяли сотрудники КГБ: провели "беседу" и выпроводили из Республики с пятилетним запретом на въезд.

Другого корреспондента "МК", освещавшего протесты в Минске в 2005 году, четверо суток продержали в холодной, битком набитой активистами камере и тоже потом выдворили из страны с волчьим билетом. Описывая происходящее в те дни, журналист писал, что белорусы такого отношения властей не простят, режиму Лукашенко приходит конец. Ошибся. 

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. Шестой раз подряд победил Лукашенко. В Республике начались массовые акции протеста. Накануне, в день 66-летия Батьки, активисты приготовили ему символический подарок. В ответ он снова взял в руки автомат.

Фоторепортаж
Сын Лукашенко возмужал и заметно изменился
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Николай ВИКТОРОВ

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