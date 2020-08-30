Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
По некоторым данным, сегодня, 30 августа, Александр Лукашенко отмечает свое 66-летие. С праздником его поздравил и Владимир Путин, позвонив до обеда по телефону. Однако оппозиционеры про торжество тоже не забыли, подготовив свой "подарок" президенту Белоруссии.
В честь дня рождения Лукашенко к зданию белорусского посольства в Москве активисты намерены принести специально изготовленный похоронный венок. Об этом сообщил журналист Дмитрий Навоша в "Фейсбуке", прикрепив к публикации снимок "подарка".
Вот такой веночек на день рождения тирана возложат сегодня к посольству на Маросейке белорусы Москвы. («Дорогому Саше от наркоманов и проституток», - так президент ОМОНа называет протестующих)Опубликовано Дмитрием Навошей Воскресенье, 30 августа 2020 г.
Подобный венок принесли и протестующие в Бресте.
В субботу в Белоруссии проходят массовые протесты. Митингующие дамы в народных костюмах бросали тыквы к зданию правительства – белорусская традиция, которой невеста дает понять, что жених ей неугоден. Правоохранители уже начали задерживать людей на митинге.
В центр Минска с самого утра стянули военную технику и водометы. ОМОН перекрывает ход к площади Независимости. Также в Белоруссии снова начались перебои с сотовой связью.
Напомним, свой день рождения Лукашенко отмечает 30 августа, хотя, как утверждает политик, он родился 31 числа. Также в этот же день у него появился наследник.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены