Отец и сын отмечают праздник вместе

Ровно 66 лет назад, 30 августа, родился Александр Лукашенко – первый президент независимой Белоруссии. Свой день рождения политик праздновать не любит, а несколько лет назад, когда появился на свет его младший сын Николай, лидер Республики заявил: на самом деле они родились в один день – 31 августа.

О "новой" дате своего дня рождения Лукашенко впервые высказался в 2009 году: "Ему [сыну Николаю – прим. ред.] сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа". Тогда слова президента не восприняли всерьез, однако, как выяснилось год спустя, он не шутил.

В 2010 году на официальном сайте Лукашенко отредактировали его биографию, изменив 30 августа на следующий день. Как объяснили позже в администрации президента, на самом деле мать белорусского лидера родила его в полночь на 31-е, но в роддоме записали день, когда она туда поступила.

С рождения младшего сына Лукашенко отмечает день рождения в один день с ним. Близкие поздравляют политика 31 августа, а вот мировые лидеры по привычке делают это днем раньше. Так, сегодня в честь праздника со своим коллегой созвонился Владимир Путин и пригласил его на встречу в Москву.