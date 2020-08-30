Снова с автоматом: Лукашенко вышел на площадь Независимости

Снова с автоматом: Лукашенко вышел на площадь Независимости
Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске бушуют массовые протесты

В Белоруссии в воскресенье проходит митинг против действующей власти. На улицы вышли тысячи людей, требующих отставки Лукашенко. В свою очередь глава стянул в центр Минска ОМОН, который перекрыл проход к зданию правительства и центральной площади города. 

Журналисты решили выяснить, где в этот момент находится Александр Лукашенко. Соответствующий вопрос РИА "Новости" направили пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт. В свою очередь она прислала журналистам фото, на котором лидер облачен в бронежилет, а в руках у него находится автомат Калашникова. Лукашенко шел около дворца Независимости в сопровождении военных. 

К моменту, когда президент шел по площади, на месте практически не осталось протестующих – они покинули место из-за дождя. 

На переговоры с митингующими выходил помощник Александра Лукашенко. В окружении спецназовцев он сообщил, что власти не будут вести переговоры с оппозицией – лишь с инициативными группами. Также, по его заявлению, к жесткому разгону протестующих сразу после президентских выборов пришлось прибегнуть из-за того, что те начали выстраивать баррикады. 

После митинга Александр Лукашенко уехал в свою резиденцию, сообщает его пресс-секретарь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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