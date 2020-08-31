Российский президент пользуется неадекватностью белорусского лидера, заявил Климкин

Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной считает, что Александр Лукашенко действует по указке Владимира Путина, якобы заинтересованного в его уходе. Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" привел несколько притянутых за уши доказательств.

Так, в нежелании Лукашенко разговаривать с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном экс-министр усмотрел влияние российского президента.

Высказался он и об отношении Путина к Лукашенко. По мнению Климкина, глава РФ давно поставил крест на белорусском коллеге и якобы намерен добиться его ухода "на тех условиях, которые он диктовал", сыграв на неадекватности последнего.

"Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко, (...) Лукашенко для Путина уже "спекся", – считает Климкин.

Напомним, ранее президент Белоруссии рассказал о договоренностях с Москвой. Путин пообещал Лукашенко помощь в случае обострения ситуации. Однако российские силы вмешаются, только если возникнет внешняя угроза для Минска. Такие обещания глава РФ вряд ли стал бы давать, будучи заинтересованным в уходе Лукашенко с президентского поста.