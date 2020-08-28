Российских солдат на территории Республики пока нет

Защищать границы Белоруссии будет, в первую очередь, армия Республики. Но Россия будет ее поддерживать. Об этом договорились президенты двух стран.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно напомнил главе РФ Владимиру Путину о существующем между странами договоре о взаимопомощи при внешней угрозе. В результате в РФ были созданы "резервы", которые будут задействованы, если кто-то за пределами Белоруссии "дернется". Но пока ни один российский солдат не введен на территорию Республики.

"Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", – подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что Москва в этом случае будет спасать не Минск, а себя. Путин, столкнувшийся с войной в Чечне, это прекрасно понимает.

"Им не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию", – пояснил Лукашенко.



Накануне Путин сообщил, что, по просьбе Лукашенко, в России сформированы резервы силовиков, которые могут быть экстренно переброшены в Белоруссию, если возникнет такая необходимость. Пока Минск справляется собственными силами, в том числе с помощью экономических санкций в отношении европейских стран.