Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Александр Лукашенко отреагировал на угрозы со стороны Европы. Президент Белоруссии не скупился в выражениях и обещал наказать осмелевших европейцев.
В последнее время со стороны ЕС звучат громкие заявления о возможном введении ограничений против Белоруссии. Отвечая на это, Батька заявил, что сам введет такие санкции, что мало никому не покажется.
"Мы им покажем, что такое санкции (…) Они зажрались и забыли, что такое Беларусь", – негодует глава страны.
Президент Республики заявил, что кабмин рассмотрит возможность
переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Батька напомнил,
что почти треть бюджета этого европейского государства формируется за счет
белорусского грузопотока, передает БелТА.
А еще Лукашенко пригрозил полякам и литовцам тем, что им придется летать торговать в Россию и Китай обходными путями, что явно ударит по их финансам.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какую позицию в устрашении Белоруссии санкциями заняла Украина. Глава МИД Незалежной прямо сказал, что Киев подождет вердикта европейских коллег, а уже потом примет свое решение.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В прибалтийской стране готовы пойти на крайние меры из-за упадка экономики