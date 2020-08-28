Украина планирует поддержать санкции против Белоруссии, если их введет ЕС

Действия Украины по введению антибелорусских санкций зависит от политики Евросоюза. Как заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев будет принимать свои решения по Минску после того, как выскажутся в Брюсселе.

Украинский политик отметил, что западные державы пока не пришли к единому мнению о том, каким образом воздействовать на ситуацию в Республике. Лидеры государств ЕС рассматривают возможность введений санкций против возглавляемой Александром Лукашенко страны, однако ничего конкретного пока не сказали, передает издание "КП в Украине".

В целом, Украина поддерживает европейскую политику в этом вопросе. Для того чтобы принять решение по антибелорусским санкциям, Киеву сначала нужно посмотреть, какой вердикт вынесут коллеги из Европы, сказал Кулеба.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как пользователи Сети восприняли заявление о том, что Киев приостанавливает контакты с Минском. По мнению людей, такой поступок является предательством по отношении к соседнему государству.