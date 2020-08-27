Денежные пособия, эпидемия коронавируса, отравление Навального, ситуация в Белоруссии - россиян волнуют многие аспекты жизни

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью журналисту "России 24" Сергею Брилеву. "Утро.ру" ведет для читателей онлайн-трансляцию ответов главы государства на вопросы по самым актуальным темам.

13.40 – По оценке Кремля, ситуация в Белоруссии сейчас "выравнивается".

13.30 – Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, поэтому Лукашенко поставил вопрос о защите, заявил Путин. Он пояснил, что РФ создала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи соседней республике, но задействовать эти силы не планируется, пока экстремистские элементы в Белоруссии не "не начнут разбой".

За последние полгода президент РФ несколько раз записывал телеобращения к населению страны. В частности, в конце марта он объявил о режиме самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. В мае сообщил о выделении 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.