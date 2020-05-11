Продлят ли карантин еще: совещание Путина по коронавирусу. LIVE
Продлятся ли нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса после 11 мая, станет известно уже сегодня. Глава государства Владимир Путин вновь соберет министров и специалистов, чтобы узнать их мнения по постепенному выходу из режима самоизоляции. Ожидается, что перед началом дискуссии президент обратится к россиянам и сообщит, будут ли продлеваться карантинные меры в стране. Главное о совещании – в трансляции "Утро.ру".
Посмотреть совещание Путина с чиновниками можно будет онлайн и по главным телеканалам.
Еще до начала совещания Путин сделал несколько поручений. Так, правительство к 1 июня должно предоставить план по восстановлению экономики в стране. Также кабмин и Госсовет должны разработать правила по поэтапному выходу из режима самоизоляции в регионах. До 25 мая должен быть решен вопрос с выделением средств на стимулирующие выплаты соцработникам, которые борются с коронавирусом, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Во время последней встречи с министрами и обращения к народу президент поручил властям разработать рекомендации по выходу из режима самоизоляции.
Лидер россиян при этом отмечал, что быстро отменять карантинные меры не стоит. Однако в регионах разная ситуация с эпидемией, поэтому местным властям предстоит самостоятельно решать вопрос о дальнейших действиях.
Глава Роскомнадзора не раз говорила о том, что режим самоизоляции могут продлить после 11 мая, если россияне сорвутся на майских праздниках.
В Москве же режим самоизоляции уже продлили до 31 мая. Такое решение принял мэр города Сергей Собянин. В столице с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Однако промышленные и строительные мероприятия начнут свою работу.
Предполагается, что снятие ограничений будет происходить в несколько этапов. Сначала разрешат заниматься спортом на улице, затем – откроются учебные заведения и точки торговли, следом – люди смогут гулять в парках, но на расстоянии друг от друга.
Вспышка коронавируса в России началась в конце марта 2020 года. Тогда Путин объявил, что россияне проведут нерабочую неделю с сохранением зарплаты в режиме самоизоляции. Позже президент распространил нерабочие дни на весь апрель, в конце которого сообщил, что необходимо продлить меры до 11 мая.
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