В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после 11 мая ограничительные меры могут усилиться. Это произойдет, если россияне не будут соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников. Отрывок ее выступления привел журналист Павел Зарубин на своей странице в соцсетях.
"Средняя инкубация – 4-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть", – говорит Попова в отрывке передачи "Москва. Кремль. Путин".
Напомним, что президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом рассказал, когда начнется выход с режима самоизоляции. Он назначен на 12 мая. Однако губернаторы должны самостоятельно принять решение о вводе необходимых мер в зависимости от ситуации по распространению заболевания в регионах.
Ранее Сергей Собянин рассказал об условиях снятия ограничений режима самоизоляции в Москве.
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