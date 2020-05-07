Решение пролонгировать ограничения озвучил мэр столицы Сергей Собянин

Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве еще месяц – до 31 мая. Пока работать будут только промышленные и строительные предприятия.

Ранее столичные власти ввели масочный и перчаточный режим в столице. Теперь в транспорте нельзя ездить без этих средств защиты. Тех, у кого по каким – то причинам их не будет, придется заплатить штраф.

Ситуация с COVID-19 в Москве пока непростая. По последним данным, инфицированы 300 тыс. человек.

Пока когда отменят карантин в России и Москве никто не знает. Власти уверяют, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки , проще говоря – от того, насколько много людей еще заразятся.

Комментируя ограничения, президент Владимир Путин сказал, что трудно говорить о возможности снятия и открытия границ. Ровно также пока нельзя предполагать, какие зарубежные направления будут открыты в скором будущем.