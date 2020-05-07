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В Москве запретили выходить на улицу без маски и перчаток

В Москве запретили выходить на улицу без маски и перчаток
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
продолжениеСобянин: в Москве 300 тысяч больных коронавирусом
Об ужесточении мер безопасности сообщил глава столицы Сергей Собянин

Мэр Москвы заявил, что в городе на фоне вспышки коронавируса вводится масочный режим. При посещении общественных мест жителей столицы обязали также надевать перчатки. Об этом Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24". Ужесточение мер ждет москвичей с 12 мая. Режим пропусков власти пока отменять не намерены.

"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования. Это ношение обязательное масок, перчаток в общественном транспорте", – отметил градоначальник.

При этом он добавил, что об ослаблении ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, говорить еще рано.

Как сообщалось ранее, сегодня в стране был установлен рекорд по числу заболевших за последние сутки. Выявлено более 11 тысяч случаев.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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