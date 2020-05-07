В Москве запретили выходить на улицу без маски и перчаток
Мэр Москвы заявил, что в городе на фоне вспышки коронавируса вводится масочный режим. При посещении общественных мест жителей столицы обязали также надевать перчатки. Об этом Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24". Ужесточение мер ждет москвичей с 12 мая. Режим пропусков власти пока отменять не намерены.
"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования. Это ношение обязательное масок, перчаток в общественном транспорте", – отметил градоначальник.
При этом он добавил, что об ослаблении ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, говорить еще рано.
Как сообщалось ранее, сегодня в стране был установлен рекорд по числу заболевших за последние сутки. Выявлено более 11 тысяч случаев.
Путин при всех отчитал министра экономразвития
Чиновника отстранили от работы над нацпроектами
Лукашенко дал совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Две простые привычки укрепят сосуды головного мозга после 50 лет
- Когда нужно вызывать скорую: Доктор Мясников предупредил россиян
- Тренировка для всех мышц поможет помолодеть за 6 минут в день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик