В стране побит рекорд по числу выявленных зараженных за сутки

Оперштаб обновил статистику по COVID-19 в России. По данным на утро 7 мая, в стране за сутки зарегистрировано 11231 новый случай коронавируса. В Москве – 6703 заболевших, в Московской области – 842 , на третьем месте Нижегородская область – 312. За последние 24 часа в стране от коронавируса умерли 88 человек.

За весь период пандемии COVID-19 в России новую инфекцию обнаружили у 177160 человек, жертвами стали 1625 больных, отмечается в сообщении.

Тем временем заммэра Москвы Анастасия Ракова поделилась хорошими новостями. В столице за сутки еще 769 человек вылечили от коронавируса, передает оперштаб.

Общее число выздоровевших, таким образом, увеличилось до 9227, отмечает телеканал "360".

Как сообщалось ранее, в Италии заявили об изобретении вакцины, способной убить коронавирус. Исследователи успешно испытали препарат на мышах, масштабные тестирования на людях запланированы на осень 2020 года.

Как отметили в ВОЗ, в России благодаря мерам безопасности, введенным на фоне пандемии, удалось предотвратить массовое заражение пожилых людей. Как известно, те, кому за 65 лет, входят в группу риска.

Карантин в России будут снимать поэтапно, чтобы избежать новой волны заболеваемости коронавирусом. О том, как это будет происходить, ранее говорилось на совещании президента Владимира Путина с министрами и губернаторами.