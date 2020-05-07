Более 11 тысяч случаев: свежая статистика по коронавирусу в России на 7 мая
Оперштаб обновил статистику по COVID-19 в России. По данным на утро 7 мая, в стране за сутки зарегистрировано 11231 новый случай коронавируса. В Москве – 6703 заболевших, в Московской области – 842 , на третьем месте Нижегородская область – 312. За последние 24 часа в стране от коронавируса умерли 88 человек.
За весь период пандемии COVID-19 в России новую инфекцию обнаружили у 177160 человек, жертвами стали 1625 больных, отмечается в сообщении.
Тем временем заммэра Москвы Анастасия Ракова поделилась хорошими новостями. В столице за сутки еще 769 человек вылечили от коронавируса, передает оперштаб.
Общее число выздоровевших, таким образом, увеличилось до 9227, отмечает телеканал "360".
Как сообщалось ранее, в Италии заявили об изобретении вакцины, способной убить коронавирус. Исследователи успешно испытали препарат на мышах, масштабные тестирования на людях запланированы на осень 2020 года.
Как отметили в ВОЗ, в России благодаря мерам безопасности, введенным на фоне пандемии, удалось предотвратить массовое заражение пожилых людей. Как известно, те, кому за 65 лет, входят в группу риска.
Карантин в России будут снимать поэтапно, чтобы избежать новой волны заболеваемости коронавирусом. О том, как это будет происходить, ранее говорилось на совещании президента Владимира Путина с министрами и губернаторами.
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