Торговые сети откажутся от половины точек продаж в Москве после простоя из-за коронавируса

Выйдя в город после самоизоляции, москвичи могут не найти любимых магазинов одежды, обуви, аксессуаров. Торговые сети намерены провести оптимизацию, в результате которой закроются 35 – 50% торговых точек, где продажи и до коронавируса были не высоки. Так считает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейман.

Предполагается, что по итогам 2020 г. падение продаж в сфере модной индустрии составит около 35%. Доля покупок через интернет, конечно, увеличится, но, насколько, пока не понятно. Так, Лебсак-Клейман полагает, что объем дистанционных покупок составит треть от общего числа. А вот глава департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева уверена, что россияне не готовы отказаться от традиционных походов в магазин и онлайн-покупки предпочтут не более 20% потребителей, пишет "Коммерсант".

Впрочем, по данным издания, сети магазинов H&M, Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Gap, "Твое" значительно поредеют после карантина. Хотя при хорошем раскладе восстановление отрасли может произойти уже в 2021 г., передает телеканал "360".

Ранее эксперты предупредили о скачке цен на некоторые товары и услуги после отмены карантина. В результате часть предпринимателей проиграет в конкурентной борьбе и исчезнет с рынка.