Туристов на полуострове в этом году не ждут

Гостиницы, кафе и прочие предприятия курортной сферы Крыма в ближайшее время открыться не смогут. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 7 мая.

"Курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится", – признал он на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По плану, с 12 мая на полуострове вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, а с 18 мая начнется постепенное возобновление работы различных предприятий и организаций Крыма, передает РИА "Новости". Однако санатории, отели и пансионаты в список учреждений, которые вскоре откроются, не входят. Их судьба будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Пока же заболеваемость COVID-19 растет, и местные власти обсуждают меры поддержки предприятиям курортной сферы в этот сложный период.

За последние сутки в Крыму выявлены 32 человека с коронавирусом, еще 6 инфицированных обнаружены в Севастополе. По распоряжению Аксенова, всех приезжих, не имеющих собственности на полуострове, изолируют в обсерватор на две недели.

Ранее в Турции сообщили, что готовы принять туристов из России в середине июня.

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