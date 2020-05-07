Мошенники шантажируют сидящих в интернете россиян
Период самоизоляции из-за коронавируса дал россиянам много свободного времени, которое они проводят в интернете. В результате мошенники получили новые возможности для вымогательств. Об этом рассказал эксперт по безопасности антивирусной компании ESET Ондрей Кубович.
В апреле многие граждане столкнулись с шантажом. Злоумышленники получали доступ к веб-камерам на домашних компьютерах пользователей, а затем требовали заплатить выкуп за интимные снимки и видеокадры. Увлечение россиян порноконтентом в интернете и даже "горячие" поисковые запросы также зачастую становятся средством давления и вымогательства, сообщил эксперт РИА "Новости".
Несмотря на предупреждения, россияне по-прежнему часто попадаются на удочку мошенников, рассылающих письма якобы с информацией о COVID-19. Гиперссылки в таких посланиях ведут на поддельные сайты, внешне похожие на официальные ресурсы административных или медицинских учреждений. На самом деле там собирают личные данные пользователей, чтобы потом нелегально использовать эту информацию.
"Остается высоким число атак с созданием фейковых онлайн-магазинов с дефицитными товарами (масками, антисептиками) и даже приборами для тестирования на COVID-19 в домашних условиях", – предупредил эксперт по кибербезопасности.
Ранее правоохранители выявили мошенников, которые продавали поддельные справки, позволяющие гражданам оформить пропуск для поездок по Москве и области.
Мошенники шантажируют сидящих в интернете россиян
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