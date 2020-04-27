Злоумышленники продавали горожанам поддельные цифровые пропуска

В Москве полицейские поймали двух человек, которые, по версии следствия, обманывали жителей столицы. Как сообщила пресс-служба МВД Москвы, мошенники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали купить цифровые пропуска по Москве и области.

Как говорится в сообщении ведомства, один пропуск можно было приобрести за 3,5 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленники исчезали, оставляя москвичей без денег и пропусков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Как напоминает телеканал "МИР24", пропускной режим действует в Москве и области с 15 апреля.